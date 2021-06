Dresden

Sachsens SPD-Chef Dulig tritt nicht erneut an

11.06.2021, 18:46 Uhr | dpa

Der Chef der sächsischen SPD, Martin Dulig, stellt sich nicht noch einmal zur Wahl für den Vorsitz des Landesverbands. Dies habe er am Freitag in der Sitzung des Landesvorstandes angekündigt, teilte die Partei am Abend mit. Dulig wolle mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Vorsitz einen neuen Impuls für die SPD Sachsen ermöglichen, hieß es. Der 47-Jährige wolle am Abend noch in einer Online-Pressekonferenz eine persönliche Stellungnahme abgeben, kündigte ein Parteisprecher an.

Die Mitglieder des Landesvorstandes haben nach Angaben des Sprechers beschlossen, die Wahl zum neuen Vorstand von der Tagesordnung des Landesparteitages am 3. Juli zu streichen. Geplant ist nun ein zusätzlicher Landesparteitag im Herbst 2021.

Dulig ist seit 2009 Vorsitzender der SPD Sachsen und seit Herbst 2014 Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates. Der gebürtige Plauener lebt mit seiner Familie in Moritzburg.