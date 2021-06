Dresden

26-Jähriger bei Küchenbrand in Dresden schwer verletzt

23.06.2021, 07:21 Uhr | dpa

Bei dem Versuch, Fett in einer Pfanne zu erhitzen, ist in einer Küche in Dresden ein Feuer ausgebrochen und der 26-Jährige Mieter schwer verletzt worden. Außer dem Mann war zu dem Zeitpunkt niemand in der Wohnung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt.