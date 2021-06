Dresden

Landtag debattiert über Sportförderung an Kitas und Schulen

24.06.2021, 01:23 Uhr | dpa

Der Sächsische Landtag kommt heute zu seinem zweiten Sitzungstag im Juni zusammen. Zunächst stehen mehrere aktuelle Debatten auf der Tagesordnung - etwa zur Zukunft Europas, über jüdisches Leben und Kultur in Sachsen sowie zum Thema 60 Jahre Mauerbau. Zudem soll es um die Förderung von Sport und Bewegung an Kitas und Schulen gehen sowie um das Thema Schwimmunterricht.

Dafür gibt es einen Prioritäten-Antrag der schwarz-grün-roten Regierungsfraktionen. Sport sei gerade in der Coronakrise vielerorts zu kurz gekommen, hieß es im Vorfeld. Am Nachmittag will der Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen vor dem Landtag zudem ein Eckpunktepapier zum geplanten Integrations- und Teilhabegesetz an Sozialministerin Petra Köpping (SPD) übergeben.