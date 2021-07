Dresden

Dresden: Open-Air-Konzert wegen Unwetterwarnung verschoben

08.07.2021, 14:19 Uhr | dpa

Wegen einer Unwetterwarnung für den Raum Dresden ist ein für Donnerstagabend geplanter Auftritt des Kabarettisten und Entertainers Rainald Grebe abgesagt worden. Man sei für die Sicherheit der Gäste verantwortlich und müsse aus diesem Grund schweren Herzens das Konzert in der Jungen Garde absagen, teilte die Bernd Aust Kultur Management GmbH mit. Die Show soll am 8. September an gleicher Stelle nachgeholt werden. In Dresden waren für den Abend schwere Gewitter und Hagel vorausgesagt.