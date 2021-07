Dresden

39-Jähriger nach Streit mit Jugendlichen schwer verletzt

11.07.2021, 15:53 Uhr | dpa

Bei einem Streit mit Jugendlichen ist ein 39-Jähriger in Dresden schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war es in der Nacht zu Samstag an einer Haltestelle zu der Auseinandersetzung gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls.