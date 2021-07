Dresden

Landtag debattiert über bezahlbare Mieten

22.07.2021, 01:34 Uhr | dpa

Der Sächsische Landtag will sich heute (10.00) mit der Wohnungspolitik befassen. Die Debatte steht unter dem Motto "Bezahlbare Mieten in Stadt und Land statt Ausverkauf - Mieten deckeln, mehr sozial bauen, Wohnraum in kommunaler Hand sichern" und kam auf Antrag der Linken auf die Tagesordnung.

Weitere Themen der Aktuellen Stunde sind die Digitalisierung und die Zuwanderung. Bei der anschließenden Befragung der Landesregierung soll Minister Wolfram Günther (Grüne) Rede und Antwort stehen. Er ist für das Ressort Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zuständig. Inhaltlich geht es um die Bewältigung der Pandemie-Folgen.