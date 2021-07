Dresden

Sachsen unterstützt Hochwasseropfer

28.07.2021, 13:53 Uhr | dpa

Sachsen greift Betroffenen des jüngsten Hochwassers mit steuerlichen Hilfsmaßnahmen unter die Arme. Über eine entsprechende Verwaltungsvorschrift informierte das Finanzministerium am Mittwoch in Dresden. Sie sieht auch Erleichterungen für Spender und Unterstützer vor. "Nach einer solchen Katastrophe sollen sich weder die betroffenen Bürgerinnen und Bürger noch die Unternehmen um ihre steuerlichen Pflichten sorgen müssen", erklärte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU). Die Finanzämter würden ihren Beitrag leisten und ein Stück Last von den Schultern nehmen.

Konkret geht es darum, den unmittelbar Betroffenen fällige Steuern zinsfrei zu stunden, Steuervorauszahlungen auf die Einkommensteuer beziehungsweise Körperschaftsteuer anzupassen sowie auf Vollstreckungsmaßnahmen zu verzichten. Auch der Verlust von Buchführungsunterlagen durch Hochwasser findet Berücksichtigung, hieß es.

Daneben gibt es auch Erleichterungen für Spenden und Spendenaktionen. Bis zum 31. Oktober 2021 genügt unter anderem ein vereinfachter Spendennachweis für Zuwendungen, die auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt wurden. Das Ministerium empfahl allen Betroffenen, sich zeitnah mit ihrem zuständigen Finanzamt in Verbindung zu setzen.