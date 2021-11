Dresden

Stark neuer Dynamo-Kapitän: Testspiel gegen Ùstì nad Labem

09.11.2021, 17:46 Uhr | dpa

Dresden (dpa) – Mit einem neuen Kapitän und neuem Mannschaftsrat will Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden aus der Krise kommen. Nach acht Niederlagen aus den vergangenen neun Spielen hat der Aufsteiger Yannick Stark zum Kapitän berufen. Der 31-Jährige hatte bereits in den letzten beiden Spielen als Stellvertreter von Sebastian Mai die Binde getragen. Die beiden Vize-Kapitäne sind ab sofort Michael Sollbauer und Christoph Daferner, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

"In unserer aktuellen sportlichen Situation ist es von besonderer Bedeutung, dass der Kapitän als unumstrittener Stammspieler auf dem Platz steht und auch dort ein "verlängerter Arm" des Trainers ist", sagte Cheftrainer Alexander Schmidt, der trotz der Niederlagenserie am letzten Sonntag Rückendeckung von Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Becker erhielt.

In den Mannschaftsrat steigt Torhüter Kevin Broll auf, so dass nun sieben Spieler das Gremium bilden. Neben den drei Kapitänen gehören auch Mai, Chris Löwe und Tim Knipping dem Rat an. Schmidt erhofft sich durch die Besetzung mehr Struktur innerhalb der Mannschaft: "Ich erwarte, dass unser Kapitäns-Trio um Yannick Stark, Michael Sollbauer und Christoph Daferner sowie die weiteren vier Mitglieder des Mannschaftsrates mit großer Überzeugung und all ihren "Leader"-Qualitäten vorangehen."

In der Länderspielpause wird Dresden ein Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten FK Ùstì nad Labem absolvieren. Bei der Partie am kommenden Freitag in der Walter-Fritzsch-Akademie (14.00 Uhr) sind bis zu 150 Zuschauer unter Anwendung der 3G-Regel zugelassen.