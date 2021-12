Hamburg

Hilfe für krebskranke Kinder: Freiburger Verein erhält Preis

09.12.2021, 12:08 Uhr | dpa

Die HanseMerkur-Versicherung hat am Donnerstag ihre Auszeichnungen für besondere Kinderschutzprojekte verliehen. Unter den Preisträgern befindet sich mit dem Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg auch eine Einrichtung aus dem Südwesten. Der Verein wurde den Angaben zufolge für seine "Geschwisterspielstube Regenbogen" mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet, der mit 10.000 Euro dotiert ist.

Das Unternehmen vergibt die Preise seit 1980 und hat bisher 1,4 Millionen Euro ausgeschüttet und so 169 Projekte unterstützt. In diesem Jahr sind die Preise insgesamt mit 80 000 Euro dotiert. Die Gewinner der beiden Hauptpreise erhalten davon je 20 000 Euro. Diese Auszeichnungen gingen an die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land und an die Hamburger Praxis ohne Grenzen.