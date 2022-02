Dresden

Technologieprojekte mit rund 530 Millionen Euro gefördert

In Sachsen sind in den vergangenen Jahren mehr als 2300 Technologieprojekte gefördert worden. Dafür seien bis Ende 2021 rund 530 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung an sächsische Unternehmen und ihre Kooperationspartner geflossen, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Damit zog das Ministeriums Bilanz der Förderperiode 2014 bis 2020. Unterstützt wurden Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die der Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und Verfahren dienen.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) lobte die Ideen der sächsischen Unternehmen. "Gerade bei der Bewältigung künftiger Herausforderungen, wie beispielsweise bei der Digitalisierung, dem Wandel in der Mobilität, der Energieeffizienz und -versorgung sowie den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wollen Unternehmen noch stärker selbst forschen und aus ihren Ideen eigene, marktfähige Produkte entwickeln", sagte er.

Rund 3,9 Millionen Euro erhielt etwa die Leipziger BellaSeno GmbH, die zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie sowie der Radeberger Gesellschaft für Silizium-Mikrosysteme mbH eine neuartige Implantat-Technologie zur Rekonstruktion und Regenerierung von Brustgewebe entwickelte.

Auch kleinere und mittlere Unternehmen profitierten von der Förderung. Demnach sei unter anderem die LF Elektro GmbH aus Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) mit 176.000 Euro für die Entwicklung eines energieeffizienten Gewächshauses zur Stromversorgung von Einfamilienhäusern mit Lastmanagement bezuschusst worden. Schuhmacher Rico Wappler aus dem erzgebirgischen Stützengrün konnte mit einem Zuschuss über 30.000 Euro die Entwicklung eines neuartigen, leicht auf die benötigte Größe anpassbaren Handschuh-Heizsystems für Menschen mit Handicap vorbereiten.