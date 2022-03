Kalbe (Milde)

Südkoreanische Künstlerin zeigt Werke in Kalbe

31.03.2022, 06:09 Uhr | dpa

Farben, Farben, Farben: Die südkoreanische Künstlerin Youngmin Lee präsentiert ihre bunten Werke in Kalbe in der Altmark. Nach der Eröffnung am Donnerstag wird die Ausstellung bis 18. Mai in der Galerie des Vereins Künstlerstadt Kalbe gezeigt. Die 1987 geborene Lee ist auf großformatige Gemälde spezialisiert, die das gesamte Sichtfeld des Betrachters ausfüllen - mal erinnern sie an eine Unterwasserwelt, mal an eine weitläufige Landschaft. Lee ist laut Verein s eit 2021 Meisterschüler bei Anne Neukamp an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und hat 2017 und 2018 als Stipendiatin in Kalbe gearbeitet.