Mehr Aufgaben: Gerichtsvollzieher fordern Studium

Die Gerichtsvollzieher der ostdeutschen Bundesl├Ąnder fordern angesichts eines Nachwuchsmangels und komplexerer Aufgaben eine Neuausrichtung der Ausbildung. Statt dem Weg ├╝ber den mittleren Justizdienst plus rund 20-monatiger Sonderlaufbahn sollten Anw├Ąrter direkt nach dem Abitur ein duales Studium beginnen k├Ânnen. "In Baden-W├╝rttemberg wird das schon seit sechs Jahren praktiziert", sagte die Vorsitzende des Verbandes der Gerichtsvollzieher in Sachsen-Anhalt, Daniela Merke, der Deutschen Presse-Agentur. "Die haben tats├Ąchlich Bewerberzahlen, mit denen man auch noch ein richtiges Auswahlverfahren durchf├╝hren kann. Das gibt es in den anderen L├Ąndern nicht mehr."