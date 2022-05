Künftig Schiffe und Boote auf Berzdorfer See

Das Lausitzer Seenland soll eine neue touristische Attraktion erhalten. Wie das s├Ąchsische Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte, werden die Segel f├╝r die Schifffahrt auf dem Berzdorfer See bei G├Ârlitz gesetzt. Bootsausfl├╝ge mit Blick auf die Landeskrone - ein Berg am Rande von G├Ârlitz - w├╝rden schon bald Wirklichkeit, erkl├Ąrte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Der rund 960 Hektar gro├če Berzdorfer See entstand im Restloch eines fr├╝heren Braunkohletagebaus. Zwischen 2002 und 2013 wurde das Loch geflutet. Nun ist das Verfahren zur sogenannten Schiffbarmachung grunds├Ątzlich abgeschlossen.