Erinnerung an Befreiung Europas von NS-Gewaltherrschaft

Zum Jahrestag der Befreiung Deutschlands und Europas von nationalsozialistischer Gewaltherrschaft haben Politiker aus Sachsen an die Opfer erinnert und dabei auch aktuelle Bez├╝ge zum Krieg Russlands gegen die Ukraine hergestellt. "Wir m├╝ssen uns auch 77 Jahre nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unserer Verantwortung f├╝r Frieden und Demokratie bewusst sein", erkl├Ąrte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Freitag in Dresden. Der brutale Angriffskrieg gegen die Ukraine f├╝hre vor Augen, dass Diktatoren und Feinde der Demokratie noch deutlicher als bisher bek├Ąmpft werden m├╝ssen.