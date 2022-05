Gefahr für junge Rehe: Kitzretter in Sachsen machen mobil

Den Bauern drohen Strafen, wenn sie keine Vorsichtsma├čnahmen ergreifen, um Rehkitze zu sch├╝tzen, sagt Sandra Schroth als Hauptorganisatorin der neuen Initiative. Die Geldstrafen bewegten sich zwischen 1000 und 7000 Euro . "Ich habe mit der Kitzrettung Oberfranken zusammengearbeitet. Die l├Ąuft hervorragend, unsere Region steckt noch in den Kinderschuhen." Die Rettung der kleinen Rehe sollten Laien jedoch auf keinen Fall selbst ├╝bernehmen.

Die Kitze d├╝rften nicht angefasst werden - durch den menschlichen Geruch nimmt ihre Mutter sie sonst nicht mehr an. "Sie werden in viel Gras eingepackt und ohne K├Ârperkontakt aus dem Gefahrenbereich gebracht. Au├čerdem arbeiten wir so, dass wir die Wiesen der Bauern bei unserer Suche nicht besch├Ądigen", sagt Schroth. Eine Drohne mit W├Ąrmebildkamera w├Ąre bei der Suche auf gro├čen Fl├Ąchen zuk├╝nftig dringend notwendig.