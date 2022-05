Einbruch ins Grüne Gewölbe: DNA-Analytiker weist Spuren nach

Dresden Einbruch ins Gr├╝ne Gew├Âlbe: DNA-Analytiker weist Spuren nach Von dpa 10.05.2022 - 15:00 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine Statue der Justitia h├Ąlt eine Waage und ein Schwert in der Hand. (Quelle: Arne Dedert/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Mehrere der Angeklagten im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Gr├╝nen Gew├Âlbe in Dresden haben nach Angaben eines Analytikers DNA-Spuren am Tatort hinterlassen. Bei vier der sechs Beschuldigten war sich Ralf Nixdorf, Chef der DNA-Analytik im Landeskriminalamt Sachsen, am Dienstag bei der Verhandlung am Landgericht Dresden v├Âllig sicher. In einem weiteren Fall ging der 52 Jahre alte Experte mit gro├čer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Betroffene wie die vier anderen an der Au├čenmauer des Dresdner Schlosses einen genetischen Fingerabdruck zur├╝ckgelassen hatte.

Nach Angaben von Nixdorf waren mehr als 1000 DNA-Proben ausgewertet worden. Aber nicht alle lie├čen sich verwerten. Vor allem die Spuren im Inneren des Gr├╝nen Gew├Âlbes waren zum gr├Â├čten Teil unbrauchbar. Grund: Die T├Ąter hatten mit einem Feuerl├Âscher gespr├╝ht. Nixdorf schilderte, wie der dabei entstehende Druck DNA-Material durch die Gegend bl├Ąst und Spuren verwischt. "So was m├Âgen wir gar nicht", sagte er mit Blick auf die Auswertung.

Dagegen wurden die Experten an der Au├čenmauer f├╝ndig. ├ťberpr├╝ft wurden auch DNA-Spuren an Zigarettenstummeln und Kaugummi an der dem Schloss gegen├╝berliegenden "Schinkelwache" - allerdings gab es dort keinen Treffer in der bundesweiten DNA-Datei.

In dem Prozess sind sechs junge M├Ąnner wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Deutschen stammen aus einer bekannten arabischst├Ąmmigen Berliner Gro├čfamilie. Sie sollen am fr├╝hen Morgen des 25. November 2019 aus dem Schatzkammermuseum 21 Schmuckst├╝cke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von ├╝ber 113 Millionen Euro gestohlen und Sachsch├Ąden in H├Âhe von ├╝ber einer Million Euro hinterlassen haben. Ihnen wird auch vorgeworfen, einen Stromkasten in der Altstadt angez├╝ndet zu haben sowie in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto.