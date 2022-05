Hohe Energiepreise drücken Stimmung bei Handwerkern

Dresden Hohe Energiepreise dr├╝cken Stimmung bei Handwerkern Von dpa 12.05.2022 - 12:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die steigenden Energiepreise machen den Handwerkern in Ostsachsen zu schaffen. In einer Umfrage der Handwerkskammer Dresden gaben die Unternehmen an, dass die Energiekosten inzwischen durchschnittlich einen Anteil von 11,3 Prozent an ihrem Umsatz h├Ątten. Das sei eine Steigerung um 50 Prozent im F├╝nf-Jahres-Vergleich, teilte die Handwerkskammer am Donnerstag mit. Um die Steigerung zu kompensieren, h├Ątten zwei Drittel der Betriebe bereits ihre eigenen Preise angehoben.

"Das ist eine enorme Dimension, wenn man sich ├╝berlegt, dass die Energiekosten f├╝r die Betriebe im osts├Ąchsischen Handwerk nur ein Kostenblock von vielen sind", sagte Handwerkskammer-Pr├Ąsident J├Ârg Dittrich. Gerade f├╝r kleine und mittlere Betriebe k├Ânnten die massiven Energiepreissteigerungen existenzbedrohend sein.

Laut einer aktuellen Konjunkturumfrage der Kammer bewertet zwar knapp jedes zweite Unternehmen (46 Prozent) seine Gesch├Ąftslage als gut. Doch die Stimmung ist schlechter geworden: Mit 110 Punkten f├Ąllt das Gesch├Ąftsklima d├╝sterer aus als im Vorjahr. Die Gr├╝nde daf├╝r seien divers, sagte Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer Andreas Brzezinski. Dazu z├Ąhlten neben den Energiekosten auch die gest├Ârten Lieferketten und bedrohliche Personalengp├Ąsse.

Nach Einsch├Ątzung der Kammer k├Ânnte sich die Situation in der Zukunft weiter zuspitzen. So gaben in der Umfrage 23 Prozent der Unternehmen an, dass sie f├╝r das kommende Quartal eine Verschlechterung ihrer Gesch├Ąftslage erwarten. Nur 13 Prozent gaben sich optimistisch und rechneten mit einer positiven Entwicklung.