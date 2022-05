Ifo-Institut: Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft stagniert

Die Stimmung in ostdeutschen Unternehmen stagniert nach Erhebungen des Dresdner Ifo-Instituts. Die EinschĂ€tzung der aktuellen Lage habe sich im Mai zwar deutlich verbessert, gleichzeitig hĂ€tten die befragten Unternehmen aber ihren Ausblick auf kĂŒnftige GeschĂ€fte deutlich gesenkt. FĂŒr diese gegensĂ€tzlichen Entwicklungen dĂŒrften die Entspannung der Coronalage bei gleichzeitigem Andauern des Krieges in der Ukraine verantwortlich sein, wie das Institut am Montag in Dresden mitteilte. Der Ifo-GeschĂ€ftsklimaindex fĂŒr die gesamte regionale Wirtschaft verharrte demnach bei 94,5 Punkten.