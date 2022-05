Juwelendiebstahl: Vitrinenglas-Splitter in Fluchtauto

In einem beim Juwelendiebstahl aus dem Gr├╝nen Gew├Âlbe Dresden benutzten Fluchtauto hat die Kriminaltechnik auch neun kleinste Glassplitter gefunden. Sie seien mit dem Glas der zertr├╝mmerten Vitrine in dem Schatzkammermuseum chemisch identisch, sagte eine Ermittlerin des Landeskriminalamtes Sachsen als Zeugin am Dienstag im Prozess des Landgerichts Dresden gegen sechs Tatverd├Ąchtige. In dem in Berlin sichergestellten Wagen, der fast durch ein Feuer zerst├Ârt worden war, sicherten die Experten zudem DNA-Spuren von drei der Angeklagten. Die Kriminaltechnik entdeckte in den Ritzen zudem Reste der Folierung zur Tarnung als Taxi.