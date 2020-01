"Invictus Games"

Düsseldorf erhält Zuschlag für Sportevent

16.01.2020, 11:19 Uhr | dpa

Düsseldorf hat den Zuschlag für die Austragung der "Invictus Games" bekommen. Initiator Prinz Harry hat die Entscheidung in Sozialen Medien verkündet.



Die "Invictus Games" finden 2022 in Düsseldorf statt. Das hat Prinz Harry am Mittwoch auf Instagram verkündet. Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD gibt dazu am Donnerstagvormittag in der Deutschen Botschaft in London eine Pressekonferenz.

Nach einem Bericht der "Rheinischen Post" hat Verteidigungs-Staatssekretär Peter Tauber bereits im Dezember den Vertrag in London unterschrieben. Bei den Spielen treten kriegsversehrte Sportler in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. In diesem Jahr wird das Ereignis in Den Haag stattfinden.

Prince Harry hält die Gehhilfen von Tom Stuber: Der Deutsche gewann bei den "Invictus Games" 2017 in Kanada die Bronze-Medaille im Rennrad-Einzelzeitfahren. (Quelle: i Images/Archivbild/imago images)



Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU wünscht sich, dass Prinz Harry bei den von ihm initiierten Spielen an Bord bleibt. Laschet sagte auf dpa-Anfrage: "Jetzt ist die Chance da. Die "Invictus Games" in Nordrhein-Westfalen passen perfekt zu unserem Sportland, und es wäre ein toller Schritt auf unserem Weg zu Olympia 2032."

Düsseldorf setzt sich gegen Kanadische Stadt durch

Der Ministerpräsident reagierte auch auf die Ankündigung Prinz Harrys, sich teilweise aus dem royalen Leben zurückzuziehen: "Ich habe großen Respekt für die jüngste persönliche Entscheidung des Herzogs von Sussex und seiner Ehefrau. Zugleich habe ich die große Hoffnung, dass Prinz Harry seinen bemerkenswerten Einsatz für die 'Invictus Games' fortsetzt und wir ihn bei uns in Nordrhein-Westfalen begrüßen können."

Nach dpa-Informationen hatte die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihren Parteikollegen Laschet Anfang 2019 angesprochen, ob eine Ausrichtung der "Invictus Games" 2022 in NRW bei einer Bewerbung Deutschlands möglich sei. Der Ministerpräsident ging daraufhin Düsseldorf zu, woraufhin die Stadt sich zusammen mit dem Verteidigungsminsterium bewarb. Als zweiter Kandidat war das kanadische Victoria im Rennen.