Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf: Thommy, Bodzek und Skrzybski verletzt

27.01.2020, 17:58 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss im Mannschaftstraining nach eigenen Angaben bis auf Weiteres auf Erik Thommy, Steven Skrzybski und Adam Bodzek verzichten. Thommy und Skrzybski haben sich am Sonntag im Spiel bei Bayer 04 Leverkusen (0:3) verletzt, teilte die Fortuna am Montag mit, Bodzek schon vorher beim Training. Bei Thommy wurde eine Knieprellung diagnostiziert, bei Skrzybski eine Oberschenkelzerrung, die auch der Grund für seine Auswechslung war. Bodzek zog sich laut Mitteilung des Tabellenletzten "einen kleinen Muskelfaserriss in den Adduktoren" zu; dies hätten Untersuchungen am Montagvormittag ergeben.