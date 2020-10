Starkes Comeback

Fortuna mit Remis gegen Regensburg

19.10.2020, 12:04 Uhr | dpa, t-online

Am Wochenende trennten sich Fortuna Düsseldorf und SSV Jahn Regensburg unentschieden. Nach einer Blitzführung der Regensburger konnten die Düsseldorfer das Ruder noch leicht rumreißen.

Die Spieler von Fortuna Düsseldorf konnten nach einem perfekten Start des SSV Jahn Regensburg einen Auswärtssieg der Gäste verhindern. Die Oberpfälzer mussten sich in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag beim 2:2 (2:0) am Ende mit einem Punkt begnügen.

Andreas Albers schockte die Gastgeber schon nach 24 Sekunden mit seinem Kopfballtor nach einer präzisen Flanke von Erik Wekesser. Sebastian Stolze erhöhte in der 20. Minute. Der Angreifer setzte sich nach einem langen Ball von Oliver Hein energisch im Zweikampf durch und blieb auch beim Torschuss cool. Was fehlte, war ein drittes Tor.

In der Schlussphase schlugen Fortunas Angreifer zurück. Der türkische Nationalspieler Kenan Karaman verkürzte nach einem Solo (81). Torjäger Rouwen Hennings köpfte eine Flanke freistehend aus kurzer Distanz ins Regensburger Tor (86). Die Jahn-Abwehr war da zweimal unsortiert.

In den turbulenten Schlussminuten hätte der Jahn beim offenen Schlagabtausch fast noch das 3:2 erzwungen. Mit sechs Punkten aus vier Partien ist das ungeschlagene Team von Trainer Mersad Selimbegovic trotzdem ordentlich in die Saison gestartet.