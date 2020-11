Rückkehr zur DEG

Stürmer Alanov wechselt nach Düsseldorf

23.11.2020, 16:43 Uhr | dpa

Mit Eugen Alanov kommt ein alter Bekannter zur DEG zurück – und der könnte auch direkt beim nächsten Spiel mit der Mannschaft auf dem Eis stehen.

Eishockey-Profi Eugen Alanov kehrt zur Düsseldorfer EG zurück. Der 25 Jahre alte Stürmer, der bereits in der Jugend bei den Rheinländern spielte und in der Saison 2015/16 zu vier DEL-Einsätzen für die DEG kam, wechselt vom Liga-Rivalen Krefeld Pinguine. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Montag mit. Alanov erhält in Düsseldorf zunächst einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Angreifer Alanov könnte die Lücke schließen, die der bisherige DEG-Stürmer Luke Adam nach seinem Wechsel in der vergangenen Woche zu den Nürnberg Ice Tigers hinterlassen hat. "Eugen ist ein Spieler, der immer alles für das Team gibt. Zudem kann er verschiedene Rollen in der Mannschaft einnehmen", lobte DEG-Sportdirektor Niki Mondt den Neuzugang.



Sein DEG-Debüt nach seiner Rückkehr könnte Alanov bereits am Dienstag geben, ausgerechnet wenn die Düsseldorfer im Liga-Vorbereitungsturnier auf seinen früheren Club Krefeld treffen.