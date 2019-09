Düsseldorf

Stadt Düsseldorf lässt Mitarbeiter am Klimastreik teilnehmen

16.09.2019, 15:42 Uhr | dpa

Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf dürfen am Freitag während ihrer Arbeitszeit am globalen Streik der Klimabewegung "Fridays for Future" teilnehmen. "Ich unterstütze Fridays for Future aktiv und wünsche den Beteiligten viel Resonanz bei ihren Aktionen zum dritten globalen Klimastreik", schrieb der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Montag auf Twitter. Er habe daher die Leitungen seiner Ämter gebeten, ihren Mitarbeitern die Beteiligung an der Klimademonstration zu ermöglichen.

"Fridays for Future" hat für Freitag (20. September) zum globalen Klimastreik aufgerufen. Neben Düsseldorf will das Bündnis in NRW unter anderem auch in Aachen, Bielefeld, Bonn, Bochum, Düsseldorf, Essen und Münster demonstrieren. Explizit sind diesmal nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Arbeitnehmer aufgerufen, auf die Straße zu gehen. Am gleichen Tag tritt in Berlin das sogenannte Klimakabinett zusammen, um ein großes Maßnahmenpaket für effektiveren Klimaschutz zu schnüren.