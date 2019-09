Düsseldorf

NRW-SPD will Abkehr von Riester-Rente

19.09.2019, 16:08 Uhr | dpa

Die nordrhein-westfälische SPD fordert eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge und den Abschied von der Riester-Rente. Die private Altersvorsorge könne Versorgungslücken im Alter nicht schließen, heißt es in einem Antrag für den Landesparteitag in Bochum an diesem Samstag. Die Hoffnungen, durch die geförderte Riester-Rente könne eine zweite Säule der Altersversorgung aufgebaut werden, hätten sich zerschlagen. Die beste Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung sei eine betriebliche Altersvorsorge, auch wenn der Zugang dazu "nach wie vor ungleich verteilt ist".

Die Riester-Verträge von bundesweit 16,5 Millionen Menschen seien natürlich nach wie vor gesichert, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Kerstin Griese, am Donnerstag in Düsseldorf. Der Landtagsabgeordnete und frühere NRW-Sozialminister Rainer Schmeltzer sagte: "Wir müssen die private Vorsorge auf ganz andere Füße stellen und uns von der Subventionierung verabschieden."

Die Bezeichnung "Riester-Rente" geht auf den früheren SPD-Bundesarbeitsminister Walter Riester zurück, der die staatlich geförderte private Altersvorsorge vorgeschlagen hatte. Die NRW-SPD schlägt als Alternative dazu etwa Vorsorgekonten bei der Deutschen Rentenversicherung vor. Außerdem fordert die NRW-SPD die langfristige Einbeziehung von Beamten und Parlamentsabgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung sowie eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung.

Die NRW-SPD hatte in den vergangenen Wochen in einer Arbeitsgruppe an einem neuen Rentenkonzept gearbeitet. Der Landesvorsitzende Sebastian Hartmann sagte, der mitgliederstärkste Landesverband sehe sich mit seinen Initiativen "als Ideen- und Taktgeber für die Bundes-SPD".