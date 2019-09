Düsseldorf

Appelkamp erhält Profivertrag in Düsseldorf

20.09.2019, 16:29 Uhr | dpa

Fortuna Düsseldorf hat Shinta Appelkamp mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit bis 2021. Der 18 Jahre alte Deutsch-Japaner stammt aus der Düsseldorfer Jugend, spielt seit Sommer für die U23 und gehörte in dieser Saison schon zweimal dem Profikader an. Zudem absolvierte der Mittelfeldspieler die gesamte Vorbereitung mit dem Profiteam. "Shinta verfügt über großes Talent und ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar. Wir trauen ihm zu, bei der Fortuna die nächsten Schritte in seiner Karriere zu gehen", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.