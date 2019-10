Düsseldorf

Tierwohl und sichere Existenz für Halter: Nutztier-Strategie

01.10.2019, 01:44 Uhr | dpa

Schweine stehen in einem Stall. Foto: Friso Gentsch/Archivbild (Quelle: dpa)

Sie heißen "Nutztiere" und landen massenhaft in Schlachthöfen. Schutzlos sollen sie auf ihrem kurzen Lebensweg aber nicht sein. Heute stellt Nordrhein-Westfalens Agrar- und Verbraucherministerin Ursula Heinen-Essen (CDU) eine Nutztier-Strategie vor. Sie soll Tierwohl, die Bedürfnisse der Verbraucher und die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Tierhalter sichern.

Unter anderem sollen Informationen zur Gesundheit von Nutztieren in einer Datenbank gebündelt, die Video-Überwachung in Schlachthöfen eingeführt und klare Grenzen für lange Tiertransporte gesetzt werden. Ein erster Schwerpunkt soll dabei die Schweinehaltung sein. Ein NRW-Tierschutz-Beauftragter soll die Aufgaben begleiten sowie Bürger, Verwaltung und Politik beraten und informieren. Die ersten Bausteine des Konzepts sollen 2020 an den Start gebracht werden.