Düsseldorf

Islam-Konvertitin aus NRW in Frankreich festgenommen

09.10.2019, 10:09 Uhr | dpa

Eine zum Islam konvertierte Frau aus Nordrhein-Westfalen ist in der vergangenen Woche in Frankreich festgenommen worden. Ein entsprechender Bericht des SWR wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen bestätigt. Laut dem SWR-Bericht steht die 31-Jährige unter Terrorverdacht. Sie soll auf dem Weg nach Paris gewesen sein, um einen Freund zu treffen, als französische Ermittler zuschlugen. Die Frau hatte laut SWR in der Vergangenheit Kontakte zu radikalen Islamisten in Deutschland - etwa zum Umfeld des deutschen IS-Statthalters Abu Walaa, der in Celle wegen Mitgliedschaft in einer Terror-Vereinigung vor Gericht steht.

Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem Fall.

Gegen die Frau war laut dem Bericht ermittelt worden, weil sie Geld auf das Gefangenenkonto von Abu Walaa überwiesen hatte. Das Verfahren sei aber eingestellt worden, berichtet der Sender unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Laut den Sicherheitskreisen erfolgte die Festnahme am vergangenen Dienstag (1.10.).