Düsseldorf

CDU: Kutschaty soll "Kronzeuge" im Ausschuss sein

11.10.2019, 12:17 Uhr | dpa

Die CDU will Nordrhein-Westfalens früheren Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) im Untersuchungsausschuss um Vorwürfe gegen Ex-Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) vorladen. Die Regierungsfraktion will ausgerechnet den heutigen SPD-Oppositionsführer zu ihrem "Kronzeugen" machen. Das kündigte der CDU-Sprecher im Untersuchungsausschuss, Olaf Lehne, am Freitag in Düsseldorf an.

Der Ausschuss soll unter anderem untersuchen, ob Schulze Föcking die "Stabsstelle Umweltkriminalität" aus persönlichen Gründen aufgelöst hatte, weil dort eine Akte über Tierquälerei-Vorwürfe gegen den familiären Schweinemastbetrieb angelegt worden war. Schulze Föcking, die im Mai 2018 unter starkem öffentlichen Druck zurückgetreten war, hatte das im Landtag stets zurückgewiesen.

Aus Sicht der CDU hat die mit zwei Leuten besetzte Stelle ihre Befugnisse überschritten und sich mitunter als Chefaufklärer mit pseudo-juristischen Befugnissen geriert. Dies bestätige schwarz auf weiß ein Beschwerdebrief des damaligen Justizministers Kutschaty an seinen Grünen-Kabinettskollegen Johannes Remmel, so die CDU.