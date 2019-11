Düsseldorf

492 Gefangene seit 2017 aus offenem Vollzug in NRW geflohen

04.11.2019, 15:09 Uhr | dpa

In NRW sind seit Juli 2017 sechs Gefangene aus dem geschlossenen und 492 Gefangene aus dem offenen Vollzug entkommen. Diese Zahlen nennt die Landesregierung in einem Bericht an den Rechtsausschuss. Demnach sind zurzeit nur noch zwei Gefangene auf der Flucht, die in geschlossenen Anstalten saßen. Anstalten des offenen Vollzugs suchen noch nach 89 Gefangenen. 403 sind wieder aufgetaucht.

Laut der Statistik des Ministeriums sind alleine aus dem offenen Vollzug der JVA Bielefeld-Senne seit dem 1. Juli 2017 genau 159 Gefangene entwichen, von denen 18 bis heute verschwunden sind. In der JVA Castrop-Rauxel waren es 92 (noch 25 flüchtig), in der JVA Remscheid 86 Gefangene (noch fünf flüchtig). Wie lange die einzelnen Gefangenen weg waren, bevor sie freiwillig zurück kehrten oder gefunden wurden, konnte das Ministerium für den Bericht aus Zeitmangel nicht recherchieren.

Von den beiden Gefangenen, die aus dem geschlossenen Vollzug getürmt waren und bislang nicht gefunden wurden, war einer am 15. Januar 2018 bei seiner Abschlussprüfung zur Berufsausbildung aus einer Gärtnerei geflohen. Der zweite noch flüchtige Gefangene hatte sich am 15. August aus der JVA Bochum abgesetzt. Er hatte seinen Ausbruch als Sportwart vorbereitet und war mit einer Stangenkonstruktion über die Gefängnismauer gekommen.