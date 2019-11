Vier Männer festgenommen

22-Jährige offenbar in Park von Männergruppe vergewaltigt

15.11.2019, 18:12 Uhr | dpa

Uhrenfeld am Düsseldorfer Volksgarten: In der Nähe soll am Dienstag eine Frau von einer Gruppe Männer vergewaltigt worden sein. (Quelle: Oliver Langel/imago images)