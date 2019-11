Düsseldorf

Mord und Totschlag: Ermittler sehen Chancen bei 80 Altfällen

26.11.2019, 05:24 Uhr | dpa

Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) in NRW sind bei rund 80 ungeklärten Fällen von Mord und Totschlag auf Ansätze gestoßen, die Verbrechen doch noch aufzuklären. Das hat LKA-Sprecher Frank Scheulen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt.

Bislang seien 168 der landesweit rund 1100 ungeklärten Fälle, sogenannte Cold Cases, aufbereitet, digitalisiert und in eine neue Datenbank aufgenommen worden. Dabei seien in etwa der Hälfte der Fälle Ansätze entdeckt worden, mit denen die jeweilige Tat möglicherweise doch noch aufgeklärt werden könnte.

Seit Anfang 2018 entsteht im LKA die neue Datenbank. In ihr sollen alle ungelösten Morde in NRW seit 1970 digitalisiert und gespeichert werden. Noch nicht verjährte Fälle von Totschlag, Mordversuche und besondere Vermisstenfälle sind auch dabei - darunter verschwundene Kinder.

Bislang konnte ein Altfall, das Tötungsdelikt an Claudia O. in Lohmar bei Bonn, aufgeklärt werden. Claudia O. war 1987 umgebracht worden. Die Cold Case-Ermittler hatten die Tat noch einmal in allen grausamen Einzelheiten analysiert. Dann nahmen sie sich die - immer noch eingelagerten - Asservate vor und untersuchten sie gezielt auf DNA.

Zum Vorschein kam der genetische Fingerabdruck eines bereits wegen anderer Verbrechen verurteilten Doppelmörders. Im Fall der ermordeten elfjährigen Claudia Ruf aus Grevenbroich sowie fünf weiteren Fällen sind die Ermittlungen wieder aufgenommen worden. Im Fall Claudia Ruf begann am Samstag ein neuer DNA-Massen-Test.