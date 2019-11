Düsseldorf

Notrufnummer 110 funktioniert wieder: Am Morgen gestört

27.11.2019, 09:22 Uhr | dpa

Die Notrufnummer der Polizei 110 ist am Mittwochmorgen wegen einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen zeitweise nur eingeschränkt erreichbar gewesen. Um kurz vor neun Uhr hätten alle Verbindungen wieder einwandfrei funktioniert, teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen mit. Nach der Ursache werde intensiv gesucht. Es handele sich um einen Fehler in der Technik, sagte ein Sprecher.

Die Polizei hatte Betroffenen geraten, sich in dringenden Fällen an die Notrufnummer der Feuerwehr 112 zu wenden. Von dort aus könnten die Leitstellen der zuständige Polizeidienststellen benachrichtigt werden.