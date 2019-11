Düsseldorf

Umstrittene Umweltspuren in Düsseldorf bleiben

28.11.2019, 23:02 Uhr | dpa

Autos stehen am Morgen auf dem Weg in die Stadt Düsseldorf neben der Umweltspur. Foto: David Young/dpa (Quelle: dpa)

Die heftig umstrittenen Umweltspuren in Düsseldorf bleiben. Am Ende einer stundenlangen Debatte über die Verkehrspolitik in der Landeshauptstadt sorgte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am späten Donnerstagabend mit seiner eigenen Stimme in einer denkbaren Abstimmung dafür, dass es keine Abstriche geben wird. Ein Antrag der FDP zum umgehenden Abbruch des Versuchs wurde denkbar knapp mit 40 gegen 39 Stimmen abgelehnt. SPD und Grüne machten erneut deutlich, dass mit den Umweltspuren ein drohendes Dieselfahrverbot abgewendet werden soll und dass es auch Nachbesserungen im Verkehrssystem geben soll.

Die eigentlich mit SPD und Grünen eine Ampel-Mehrheit im Rat bildende FDP betonte hingegen, dass sie der besonders problematischen dritten Umweltspur zwischen der A46 und der Innenstadt nie zugestimmt habe. Lange Staus beeinträchtigten viele Düsseldorfer und Pendler.