Düsseldorf

Ausbildungsreport 2019: Wie modern ist die Lehre in NRW?

04.12.2019, 03:15 Uhr | dpa

Wie klappt es mit der Ausbildung? Wie werden Azubis in der Lehre behandelt? Diese Fragen soll auch in diesem Jahr wieder der Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) beantworten. Heute stellt DGB-Landeschefin Anja Weber in Düsseldorf die Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen vor. Die DGB-Jugend befragt alljährlich über 5000 Azubis aus den 25 häufigsten Ausbildungsberufen Nordrhein-Westfalens, wie zufrieden sie in ihrem Lehrbetrieb sind. 2019 wurde das Thema Digitalisierung besonders in den Fokus gerückt.