Düsseldorf

Unfall mit mehreren Autos und Verletzten in Düsseldorf

08.12.2019, 11:17 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat am Samstagabend fünf Wagen in Düsseldorf touchiert und dabei mehrere Insassen verletzt. Laut Feuerwehr wurden sieben Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Eine Polizeisprecherin konnte diese Zahl am Sonntag zunächst nicht bestätigen. Auch der genaue Unfallhergang war noch unklar. Laut ersten Erkenntnissen war der Unfallverursacher nicht alkoholisiert, eine Blutprobe wurde jedoch angeordnet. Laut Feuerwehr bildete sich wegen der Straßensperrung ein langer Stau.