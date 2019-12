Düsseldorf

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Düsseldorf

09.12.2019, 08:07 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt und sind mit der Beute entkommen. Die Täter seien noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Tathergang sei noch völlig unklar. Auch die Höhe der Beute sei noch offen. Teile des Automaten lagen nach der Sprengung auf dem Gehweg, wie Fotos vom Tatort zeigen. Der Geldautomat befand sich im Eingangsbereich der Veranstaltungshalle ISS Dome.