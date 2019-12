250.000 Euro Schaden

Kleinkind und Feuerwehrmann bei Brand in Düsseldorf verletzt

12.12.2019, 07:48 Uhr | dpa , t-online.de

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung im Düsseldorfer Stadtteil Flingern sind mehrere Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt worden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Am Mittwochabend ist in der Krahestraße in Düsseldorf-Flingern ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, kamen bereits Flammen und dichter Qualm aus dem Dachstuhl heraus und drohten auf das benachbarte Gebäude überzugreifen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Um das Feuer einzudämmen, seien weitere Einsatzkräfte nachalarmiert worden. Eine dreiköpfige Familie mit Kleinkind, die im Dachgeschoss wohnte, konnte sich noch selbst aus ihrer brennenden Wohnung retten. Rettungskräfte versorgten diese anschließend und brachten sie in ein Krankenhaus. Eine weitere Person, die sich bei der Flucht aus dem brennenden Haus leicht verletzt habe, wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren.

Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Bei einer anschließenden Kontrolle der Dachgeschosswohnung und der Nachbargebäude wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Dieser habe das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen.







Das Mehrfamilienhaus ist laut Feuerwehr zurzeit nicht bewohnbar. Der Schaden betrage ungefähr 250.000 Euro. Die Brandursache sei noch nicht geklärt.