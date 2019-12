Düsseldorf

Laschet: "Blockade" des Klimapakets beendet

16.12.2019, 11:32 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine Einigung zwischen Bund und Ländern über das Klimapaket der Bundesregierung bestätigt. Laschet schrieb am Montag auf Twitter: "Das war ein hartes Verhandeln am 3. Advent: Die Blockade des Klimapakets ist beendet." Die Mehrwertsteuer bei der Bahn sinke, die Pendlerpauschale werde erhöht und die Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis würden vollständig in die Senkung der EEG-Umlage fließen. Dies sei eine "Entlastung für Mittelstand und private Haushalte".

Der Bundesrat hatte zu Steuervorhaben aus dem Klimapaket sein Veto eingelegt. Vor allem die Grünen wollten Nachbesserungen auch beim CO2-Preis.