Mehrlingsgeld in NRW

Düsseldorf ist eine Drillings-Hochburg

30.12.2019, 12:31 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen gibt es für Drillinge oder mehr gleichzeitig geborene Kinder sogenanntes Mehrlingsgeld. Gerade in Düsseldorf machen viele Eltern Gebrauch davon.

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr 162 Drillingsbabys auf die Welt gekommen. Vor allem Düsseldorf boomt als sogenannte Mehrlingsstadt. Drillinge sind hier keine Seltenheit. Finanziell werden Eltern deshalb mit sogenanntem Mehrlingsgeld entlastet.

54 Eltern haben in NRW in diesem Jahr das Mehrlingsgeld in Höhe von 1.000 Euro pro Kopf erhalten. Zugleich habe Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Ehrenpatenschaft für diese Mehrlingskinder übernommen, berichtete die Düsseldorfer Staatskanzlei am Montag.

"Das Mehrlingsgeld ist sinnvoll und erfüllt einen einfachen Zweck: Unterstützung für Familien in einer sehr besonderen Phase ihres Lebens", erklärte Laschet. "Mit der einmaligen Hilfe wollen wir die hohen Mehraufwendungen für die Familien gerade in der Anfangszeit nach der Geburt etwas abmildern."

Laschet hatte das Mehrlingsgeld zu Jahresbeginn per Erlass wiedereingeführt. Die Unterstützung erhalten Erziehungsberechtigte von Drillingen oder mehr gleichzeitig geborenen Kindern, die ab dem 1. Januar 2019 auf die Welt gekommen sind. Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Geburt und der Antragstellung muss NRW sein. "Bisherige 'Drillings-Hochburgen' bilden das Dreieck Düsseldorf, Aachen, Köln und Westfalen", berichtete die Staatskanzlei.