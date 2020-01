Antrag bei Patentamt

Düsseldorfs "Größte Kirmes am Rhein" soll umbenannt werden

08.01.2020, 11:11 Uhr | dpa

"Größten Kirmes am Rhein": Das Volksfest könnte bald einen neuen Namen bekommen. (Quelle: Jana Bauch/Archivbild/dpa)

Bereits in diesem Jahr könnte das Volksfest am Rheinufer einen neuen Namen bekommen. Die St. Sebastianus-Schützen beraten zwar noch, haben aber bereits Vorbereitungen für eine Umbenennung getroffen.

Es ist eins der erfolgreichsten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen: In diesem Jahr könnte die "Größte Kirmes am Rhein" erstmals offiziell "Rheinkirmes Düsseldorf" heißen. Die St. Sebastianus-Schützen als Organisatoren prüfen zurzeit die Umbenennung, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Schützen-Chef Lothar Inden sagte: "Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber es gibt dahingehende Überlegungen. Wir sind noch in entsprechenden Gesprächen." Tatsächlich haben die Schützen bereits die Wortkombination "Rheinkirmes Düsseldorf" beim Patent- und Markenamt zum Schutz angemeldet. Das Verfahren läuft noch. Parallel haben sich die Schützen die Internet-Adresse "rheinkirmes-duesseldorf.de" gesichert.

Laut dem Fachmagazin "Kirmes & Park-Revue" planen die Schützen, die Werbung für das diesjährige Volksfest bereits unter "Rheinkirmes" laufen zu lassen. Auf der Internet-Seite der städtischen Tourismus-Agentur werden für das Fest vom 17. bis 26. Juli beide Bezeichnungen verwendet. Im Volksmund heißt das Volksfest seit jeher "Rheinkirmes" oder "Oberkasseler Kirmes".