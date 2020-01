Düsseldorf

Tierschützer wollen Hummer-Haltung in Düsseldorf verbieten

24.01.2020, 01:50 Uhr | dpa

Lebende Hummer und Langusten in einem Wasserbecken in einem Großmarkt in Düsseldorf. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild (Quelle: dpa)