Ein Kindertraum

"Nachts im Museum" wird wahr – in Düsseldorf

Am 31. Januar findet zum ersten Mal die Kindermuseumsnacht in Düsseldorf statt. Von 18 bis 22 Uhr werden in acht Häusern zahlreiche Aktionen, Schatzsuchen, Lesungen und mehr für Kids und Eltern angeboten. t-online.de-Autorin Sandra Langen-Straeter hat sich das Konzept angeschaut.

Unter dem Motto "Ab durch Zeit und Raum" hat es bereits im Oktober und November Museumstage mit eigenem Familienprogramm gegeben. Weil die Aktion so erfolgreich war, wird sie nun erweitert um die erste Kindermuseumsnacht in Düsseldorf. "Wir wollen dem Bedürfnis der Familien nach gemeinsamen Aktionen nachkommen", so Kulturdezernent Hans-Georg Lohe.

Los geht es diesen Freitag um 18 Uhr. Mit dabei sind acht besondere Häuser. Der Fokus liegt auf den Spezialmuseen in Düsseldorf. Im Filmmuseum können die Kinder Teil eines Space-Zeichentrickfilms werden, im Heinrich-Heine-Institut spielt Pianistin Frederike Möller auf dem kleinsten Klavier der Welt und in der Mahn- und Gedenkstätte sind Hinweise auf Tonie-Figuren versteckt. Im SchifffahrtMuseum werden Schlüsselanhänger aus alten Schifferknoten gebastelt, im Goethe-Museum dreht sich alles um Zauberei und im Theatermuseum erwachen Sockenpuppen zum Leben. Das Stadtmuseum lädt ein zur Zeitreise für alle Sinne, etwa mit Kostproben aus dem Mittelalter und im Hentjens-Museum geht es im Keller auf die Suche nach dem weißen Gold der Keramik.

Kinder basteln im Goethe-Museum: Bei der Kindermuseumsnacht können unter anderem in einem Workshop selbst "zaubertolle" Bücher hergestellt werden. (Quelle: Goethe-Museum Düsseldorf)



Außerdem gibt es Taschenlampenführungen im Dunkeln und die Schauspieler Bernhard Schmidt-Hackenberg und Jonathan Schimmer ziehen als Sternwanderer von Museum zu Museum, um Geschichten und Bücher vorzulesen.

Die intergalaktische Schatzkarte verbindet alle Häuser an diesem Abend miteinander. In jedem Museum finden fortlaufend Schatzsuchen statt, bei denen Sticker erbeutet werden, die auf einer speziellen Schatzkarte ihren Platz finden – für jedes Museum gibt es einen freien Platz. Weil es in vier Stunden kaum möglich ist, alle Schätze zu finden, wird an den folgenden Familiensonntagen weiter gesucht und so können die Kids ihre Schatzkarten füllen.

"Die Kinder sollen Spaß haben. Kulturelle Bildung ist das Ziel, aber ohne Leistungsdruck", betont Hans-Georg Lohe. In jedem Haus werden fortlaufend Aktionen angeboten und die Familien müssen nicht umherhetzen, um kein Highlight zu verpassen.

Konzipiert ist die Nacht für Kinder von fünf bis zwölf Jahren, die Alterseignung lässt sich gut an der Uhrzeit der stattfindenden Programmpunkte erkennen. Früher am Abend sind die jüngeren Kinder dran und je später der Abend, desto älter die Kids und Jugendlichen.

Wer bei den Familiensonntagen im Oktober oder November bereits drei Stempel gesammelt hat, ist kostenlos mit dabei. Alle anderen zahlen fünf Euro für das Familienticket (zwei Erwachsene, drei Kinder). ArtCard-Inhaber haben freien Eintritt.