Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf leiht Verteidiger Jörgensen aus

31.01.2020, 19:59 Uhr | dpa

Düsseldorf (dpa) - Uwe Rösler hat als neuer Trainer von Fortuna Düsseldorf ein weiteres Transfergeschenk zum Einstand bekommen. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga leiht bis zum Saisonende den dänischen Innenverteidiger Mathias Jörgensen aus. Der 29-Jährige kommt von Fenerbahce Istanbul an den Rhein. Das teilte die Fortuna am Freitagabend mit. Zuvor hatten die Düsseldorfer nach der Trennung von Trainer-Ikone Friedhelm Funkel und der Verpflichtung von Rösler in Mittelfeldspieler Valon Berisha von Lazio Rom bereits einen weiteren Profi unter Vertrag genommen. Jörgensen, der gambische Wurzeln hat, spielte bislang 28 Mal für Dänemarks A-Nationalmannschaft.