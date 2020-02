Düsseldorf

Anzeige gegen Hansch: Bosbach soll sich erklären

14.02.2020, 13:08 Uhr | dpa

Die sogenannte Bosbach-Kommission soll bei ihrer nächsten Sitzung am Dienstag über eine umstrittene Zahlung ihres Vorsitzenden, Wolfgang Bosbach, an einen bekannten Sportreporter sprechen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erwarten mehrere Mitglieder, dass sich der CDU-Politiker in dem Gremium erklärt. Bosbach hatte dem Sportreporter Werner Hansch 5000 Euro geliehen - nach Bosbachs Angaben, weil Hansch behauptete, einen Unfall unter Alkoholeinfluss an der Polizei vorbei regeln zu wollen. Nachdem Hansch das Darlehen zunächst nicht zurückgezahlt habe, zeigte Bosbach ihn wegen Betruges an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die SPD hatte am Mittwoch Bosbachs Rückzug aus der Sicherheitskommission der Landesregierung gefordert, da er Hansch habe helfen wollen, "eine Straftat an der Polizei vorbei zu regeln". Bosbach verteidigte sich am Freitag im "Express": "Herr Hansch hat mir nicht gesagt, dass der Unfall auf zu viel Alkohol zurückzuführen war. Er hat mir nur gesagt, er hätte was getrunken gehabt und wolle die Sache ohne Polizei regeln."

Bosbach behauptet, später habe er erfahren, dass es den Unfall gar nicht gegeben habe. Für die SPD ist das egal, wie Fraktionsvize Sven Wolf am Freitag sagte: "Herr Bosbach ging davon aus, dass es den Unfall gab, als er die 5000 Euro übergeben hat. Alkohol im Straßenverkehr ist aber kein Spaß, sondern eine Straftat. Das weiß Herr Bosbach ganz genau. Spätestens seit seiner neuesten Erklärung ist klar, dass er als Vorsitzender einer Sicherheitskommission nicht mehr tragbar ist."

Hanschs Anwalt Alfons Becker sagte am Freitag der dpa, es sei unerheblich, ob der Unfall wirklich stattgefunden hat. Juristisch relevant für den Betrugsvorwurf sei die Frage, ob Hansch von vornherein klar gewesen sei, dass er die 5000 Euro nicht rechtzeitig an Bosbach zurückzahlen könne. Gegen diesen Vorwurf habe er aber "nach bisherigem Kenntnisstand Bedenken", sagte Becker. Hansch habe mit "sicheren Einnahmen in den kommenden Wochen und Monaten" nach dem Darlehen gerechnet - damit hätte Hansch Bosbach auch wie geplant ausbezahlen können. Die 5000 Euro hat Bosbach nach eigenen Angaben erst seit einigen Tagen wieder.