Düsseldorf

Gladbach überraschend mit Strobl in Startelf bei Fortuna

15.02.2020, 18:00 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbachs Chefcoach Marco Rose hat im Niederrhein-Duell bei Fortuna Düsseldorf mit seiner Startelf mal wieder überrascht. Für die Partie am Samstagabend bot Rose die Angreifer Patrick Herrmann und Breel Embolo zunächst nur als Ersatzspieler auf. Als nominelle Spitzen sind zunächst nur Lars Stindl und Marcus Thuram in der Anfangsformation dabei. Dafür steht in Tobias Strobl ein weiterer Mittelfeldakteur auf dem Platz. Bei Fortuna Düsseldorf gibt es dagegen keine Überraschungen in der Startelf.