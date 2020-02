Düsseldorf

Eishockey-Profi Köppchen beendet seine Karriere

22.02.2020, 16:48 Uhr | dpa

Eishockey-Verteidiger Patrick Köppchen hat nach 1026 Liga-Spielen seine Karriere beendet. "Eishockey ist mein Leben. Dieser Sport hat mir so viel gegeben. Aber ich habe intensiv in meinen Körper hineingehört und bin zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit ist, meine aktive Karriere zu beenden", sagte der 39-Jährige in einer am Samstag von der Düsseldorfer EG veröffentlichten Mitteilung.

Die DEG war Köppchens letzter Club in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), sein letztes Spiel bestritt er in der Saison 2018/2019. Anschließend musste er sich einer Schulteroperation unterziehen.

Köppchen ist einer der wenigen Spieler in der DEL-Geschichte, der mehr als 1000 Partien absolvierte. Mit 506 DEL-Spielen in Serie hält er zudem einen Rekord. Zweimal wurde er deutscher Meister (2010 mit den Hannover Scorpions und 2014 mit dem ERC Ingolstadt). Er spielte für die Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2015.