Düsseldorf

Verbraucherpreise erhöhten sich in NRW um 1,8 Prozent

28.02.2020, 14:35 Uhr | dpa

In den Regalen eines Supermarkts liegen Obst und Gemüse. Foto: Jens Büttner/zb/dpa (Quelle: dpa)

In Nordrhein-Westfalen sind die Verbraucherpreise von Februar 2019 bis Februar 2020 um 1,8 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Gegenüber dem Januar 2020 erhöhten sich die Preise um 0,5 Prozent. Tiefer in die Tasche greifen mussten die Verbraucher im Jahresvergleich vor allem bei Fleisch und Fleischwaren sowie Obst. Deutlich billiger wurde dagegen Heizöl.