Düsseldorf

Coronavirus betrifft die meisten NRW-Unternehmen noch nicht

03.03.2020, 12:01 Uhr | dpa

Der größte Teil der nordrhein-westfälischen Unternehmen spürt nach Erkenntnissen des Wirtschaftsministeriums noch keine Auswirkungen der Coronavirus-Krise. Deutliche Einbußen hätten allerdings Tourismus, Logistik und das Messewesen zu verkraften, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Gleiches gelte für Unternehmen, die auf Zulieferungen aus China angewiesen seien. "Corona ist konjunkturell die große Unbekannte", sagte der Minister bei der Vorlage des aktuellen Konjunkturberichts für NRW. "Seriös beziffern lässt sich das nicht."

Auch Konjunkturforscher Roland Döhrn sprach von großen Unsicherheiten für die aktuellen Wirtschaftsprognosen. Der Höhepunkt der Virus-Krise sei voraussichtlich bis April zu erwarten, sagte der Experte des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung.

Anders als bei den jährlichen Grippewellen würden durch die Ausbreitung des Coronavirus allerdings die Wertschöpfungsketten stärker gestört. "Jetzt wird es allmählich eng mit Nachlieferungen", sagte er. "Wir haben Probleme auf der Angebotsseite". Ein klassisches Konjunkturprogramm mit Kaufanreizen helfe deshalb nicht weiter, sondern könne sogar kontraproduktiv wirken.

Pinkwart wies auf zahlreiche Hilfsangebote für Unternehmen hin, die in NRW wegen der Coronavirus-Krise von Liquiditätsengpässen betroffen seien. Kredite könnten über das Landesbürgschaftsprogramm und die Bürgschaftsbank NRW abgesichert werden. Entschädigungen für die Lohnfortzahlung für infizierte Mitarbeiter in Quarantäne seien bei den Landschaftsverbänden zu beantragen. Die landeseigene Förderbank NRW berate Unternehmen am Service-Telefon unter der Nummer 0211 91741 4800. Auch die Industrie- und Handelskammern hätten einen "heißen Draht" für Fragen von Unternehmen eingerichtet.