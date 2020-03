Düsseldorf

Leichenfund in Düsseldorfer Waldstück

11.03.2020, 05:16 Uhr | dpa

Polizisten mit Schutzmasken untersuchen einen Tatort, an dem die Leiche einer Frau entdeckt wurde. Foto: David Young/dpa (Quelle: dpa)

Ein Passant hat eine Leiche in einem Düsseldorfer Waldstück entdeckt. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Dienstagabend über den Fund informiert. Der Fundort liege in einem Waldstück im Düsseldorfer Stadtteil Ludenberg. Zur Identität der Leiche und den näheren Umständen machte die Polizei zunächst keine Angaben.